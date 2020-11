Die Stadt Trier will künftig an den städtischen Ganztagsschulen gesünderes Mittagessen anbieten. Dazu nimmt die Stadt als eine von drei rheinland-pfälzischen Kommunen an einem Pilotprojekt des Landes teil. Die Stadt hat dazu mit einer Beratungsstelle des Landes Pläne entwickelt wie das Essen frischer und vitaminreicher auf die Teller der Schüler kommt. In den meisten Schulen wird das Essen bisher in externen Großküchen gekocht. Von dort kommt es gewärmt in die Schulen. Wegen der langen Lieferzeiten gehen dabei Nährstoffe verloren. Das neue Konzept sieht unter anderem vor, dass das Essen weiterhin von Caterern gekocht aber dann eingefroren angeliefert wird. Erst in der Küche der Schule wird es dann erhitzt. Dazu müssten auch neue Geräte angeschafft werden. Am Donnerstagabend berät der zuständige Ausschuss der Stadt die Pläne. Mitte des Monats muss der Stadtrat darüber entscheiden.