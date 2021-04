per Mail teilen

Klinikmitarbeiter in Wittlich haben für mehr Personal in den Krankenhäusern demonstriert. Wegen der hohen Arbeitsbelastung kehrten immer mehr Pflegekräfte den Häusern den Rücken.

Elke Mergens steht vor der Notaufnahme des Wittlicher Verbundkrankenhauses und macht zusammen mit 10 Kolleginnen ihrem Ärger über die deutsche Gesundheitspolitik lautstark Luft.

"Die Flucht aus der Pflege findet statt, wir müssen doch nicht flüchten, um unserer Berufung zu folgen. Herr Spahn, tun sie endlich was und lassen sie uns nicht an der langen Hand verhungern!“ Elke Mergens, Krankenschwester aus Wittlich

Die 55 jährige arbeitet seit 1986 als Krankenschwester auf der Intensivstation des Wittlicher Krankenhauses. In all den Jahren habe die Arbeitsbelastung stetig zugenommen. Elke Mergens hat deswegen ihre Stelle um die Hälfte reduziert. So wie viele ihrer Kolleginnen und Kollegen. Sie seien gut ausgebildet, reduzierten aber wegen der hohen Belastung ihren Arbeitsumfang oder wechselten gleich ganz die Branche.

„Der Arbeitsalltag: Aufnahme über Aufnahme, Patienten die da sind, werden natürlich so gut es geht, versorgt. Junge Leute haben aber keine Zeit mehr, sich einzuarbeiten.“ Elke Mergens, Krankenschwester aus Wittlich

Zwei Intensivpatienten betreuen – das sei arbeitstechnisch fair und werde den Patienten auch menschlich gerecht, meint die 55-Jährige und steht mit dieser Forderung nicht alleine. Eine Pflegekraft versorgt in Deutschland rund 13 Patienten in einer Schicht – in der Schweiz sind es acht.

Forderung nach mehr Klinikpersonal

Die Klinikangestellten fordern deswegen eine neue Pflegepersonalregelung vom Bundesgesundheitsministerium. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft, der Deutsche Pflegerat und die Gewerkschaft Verdi hatten 2020 eine neue Regelung unter dem Arbeitstitel "PPR 2.0" ausgearbeitet.

Krankenhäuser müssen Geld verdienen

Eins ist allen Protestierenden klar. Ohne deutliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen geht die Flucht aus der Pflege ungebremst weiter. Das Problem seien dabei auch die wirtschaftlichen Zwänge. Krankenhäuser müssten Gewinne erwirtschaften. Mehr Fallzahlen mit weniger Personal. Man sollte die kommerzielle Seite bei der Gesundheitsversorgung rausnehmen, sagt Krankenschwester Elke Mergens. „Man muss kranke Leute wieder auf die Schiene bringen, ohne große Gelder dabei zu verdienen.“