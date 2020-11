per Mail teilen

In Trier werden Pflegeeltern gesucht. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, steigt der Bedarf. Derzeit kümmerten sich etwa 100 Pflegeeltern um etwa 120 Kinder, die nicht in ihren eigenen Familien aufwachsen können. Voraussetzung ist, dass die Pflegeeltern über ein gesichertes Einkommen verfügen und genug Platz und Zeit haben, sich um ein Pflegekind zu kümmern. Die Kinder kämen aus schwierigen Situationen und brauchten Zuwendung, Halt und Stabilität. Der Pflegekinderdienst der Stadt Trier bietet unverbindliche Beratungstermine, so die Stadtverwaltung Trier.