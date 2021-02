Zu wenig Pflegepersonal für zu viel Arbeit. Ein Problem, was in der Corona-Pandemie deutlich wurde. Pflegerin Jaqueline Ehlen hat im vergangenen Jahr im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus auf der Intensivstation gearbeitet. Im SWR-Interview erzählt sie, was sie dort erlebt hat.

SWR Aktuell: Der Chef des Corona-Gemeinschaftskrankenhauses Dr. Torsten Engler sagte kürzlich im SWR-Interview, die Pflegekräfte auf der normalen Corona-Station, aber auch der Intensivstation im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus würden am Limit arbeiten - ist das so?

Jaqueline Ehlen: Ja, das kann man so sagen. Der Pflegemangel ist ein Wort, was in der letzten Zeit auch mehr durch die Medien gegangen ist. Der ist schon seit Jahren am bestehen. Und seit Jahren wird auch darauf hingewiesen, dass wir zu wenig Pflegekräfte sind. Aber jetzt, dadurch, dass die Corona-Pandemie das Ganze nochmal verschärft hat, ist uns dieses Problem eben auch auf die Füße gefallen. Man hat zu wenig Leute und man muss mit dem gleichen Personal unheimlich mehr Arbeit verrichten. [...] Zum einen dort die Covid-Patienten betreuen und zum anderen auch hier die Operationen, die unaufschiebbar sind, die dringlich sind - zum Beispiel Tumore. Die müssen natürlich auch weitergehen. Da ist dann der Knackpunkt. Das ist eine Grätsche und die fällt halt hier unter dem Pflegemangel deutlich ins Gewicht.

SWR Aktuell: Wie war es für Sie persönlich, unter diesen Umständen zu arbeiten?

Jaqueline Ehlen: Es ist schwierig zu beschreiben. Bei der ersten Welle wusste ja eigentlich noch keiner, was kommt. Zudem hatten wir ja eine neue Station aus dem Boden gestampft. Wir waren zwei teilweise unterschiedlich arbeitende Teams, die zusammengeführt werden mussten. Die Station musste in einen funktionierenden Komplex verwandelt werden. Und dann die neue Krankheit, die keiner so wirklich kannte. Zwar gab es Vermutungen oder Therapieansätze, die sich aber mit der Zeit immer wieder wandelten. Da hieß es, diese Medikamente helfen und wenig später hieß es, dass sie doch nicht helfen. Es war eine Art Unsicherheit. Man hatte natürlich auch selbst großen Respekt davor. Denn man ist vorne mit an erster Front. Wird man selbst krank, trägt man es schlimmstenfalls mit nach Hause. Das sind natürlich Gedanken, die einem dann auch durch den Kopf gehen.

SWR Aktuell: Wie sind Sie mit dieser Situation umgegangen?

Jaqueline Ehlen: Natürlich ist das schwierig. Es ist anstrengend unter der Schutzkleidung zu arbeiten, wenn man zwei, drei Stunden in den Zimmern ist. Die Masken sind dichter, man muss mehr Luft ziehen. Es ist warm unter den Kitteln. Die Visiere die drücken mit der Zeit. Es ist belastend, aber man macht das ja auch für das, wofür man steht. Man möchte auch den Patienten helfen.

SWR Aktuell: Gab es Situationen, wo sie gesagt haben: "Es geht nicht mehr"?

Jaqueline Ehlen: Es geht noch. Man muss halt eben schauen, dass man sich selbst auch einen Ausgleich schafft. Man spricht auch mit dem Team über die Situationen. Man spricht mit dem Partner auch mal über Situationen. Denn alles für sich zu behalten und mit sich selbst auszumachen, das geht nicht. Dafür sind das dann teilweise zu emotionale Themen, die sich hier zutragen.

SWR Aktuell: In wie weit kann man Emotionalität und Rationalität noch voneinander trennen in solchen Situationen?

Jaqueline Ehlen: Ich denke, das ist auch eine Profession von uns, dass wir in diesen Situationen, auch abgesehen von Corona, wenn man auf der Intensivstation arbeitet. Man hat immer hoch emotionale Situationen. Man muss da mit einer gewissen Professionalität dran gehen. Das bedeutet dann in keiner Art und Weise, dass man das emotionslos tut. Aber man muss sich halt auch einen Schutz und Abstand zu diesen Situationen aufbauen, um damit auch klarzukommen. Und eben für sich auch einen Ausgleich schaffen, was auch immer einem gut tut. Sei es, man redet mit einer Freundin drüber. Man treibt Sport oder geht raus in die Natur. Man muss halt den Ausgleich finden, weil sonst geht man auch dadrüber kaputt. Es ist ein emotional sehr belastender Job.

SWR Aktuell: Sind Sie froh, dass es jetzt erstmal ein bisschen ruhiger ist?

Jaqueline Ehlen: Also vorbei wird es nicht sein. Ich denke, wenn man aktuell die Nachrichten verfolgt. Also das immer weitere Aufploppen der anderen Corona-Mutation. Ich denke mal, dass das für uns hier in der Region ein Durchschnaufen, wenn man es so nennen will. Aber auch nur auf gewisse Zeit. Ich denke, das hier ist jetzt ein Standby, in das wir das Corona-Gemeinschaftskrankenhaus versetzt haben. Aber ich denke, das ist noch nicht vorbei.

Das Interview führte SWR-Reporterin Andrea Meisberger.