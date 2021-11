per Mail teilen

Die in der Nacht von einem Pferdehof in Newel entlaufenen neun Pferde sind inzwischen alle wieder eingefangen. Das hat die Polizei mitgeteilt. Sie waren laut Polizei gegen 4 Uhr in der Nacht aus einem Gatter entlaufen. Die Polizei hatte Autofahrer im Bereich Newel deshalb zur Vorsicht gemahnt. Weshalb die Pferde entlaufen konnten, ist nicht bekannt. Fremdeinwirkung schließt die Polizei jedoch aus.