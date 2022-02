Pferd kollidiert mit Güterzug

Bei Konz-Filzen im Kreis Trier-Saarburg ist heute Morgen ein Pferd mit einem in Richtung Trier fahrenden Güterzug zusammengestoßen. Nach Angaben der Bundespolizei war der Zaun, der unmittelbar an die Bahngleise angrenzenden Koppel niedergetrampelt, sodass das Pferd deshalb auf die Gleise geraten konnte. Das Tier habe bei der Kollision mit dem Güterzug so schwere Verletzungen erlitten, dass es eingeschläfert werden musste. Am Zug sei geringer Schaden entstanden, sodass er nach Abschluss der Ermittlungen weiterfahren konnte.