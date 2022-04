Mehrere Pfarrgemeinden im Bistum Trier beteiligen sich an der Aktion des Bistums "1 Grad weniger". Die Aktion soll dem Energiesparen und dem Klimaschutz dienen. Die Heizung um ein Grad herunterzufahren, spare zehn Prozent der Heizkosten in Kirchenräumen, so das Bistum Trier. Nicht erst seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine und den in der Folge stark gestiegenen Energiepreisen ist es für viele Pfarrgemeinden ein Thema, Heizkosten zu sparen. Die Trierer Pfarrei Liebfrauen teilte mit, sie habe die Kirchen während der Gottesdienste schon den ganzen Winter über auf maximal 14 Grad geheizt, derzeit seien die Thermostate auf 12 bis 13 Grad eingestellt. Laut der Klimaschutzbeauftragten des Bistums setzen sich viele Pfarrgemeinden mit Alternativen zu ihrem Heizsystem auseinander, vor allem vor Instandsetzungsarbeiten.