Pfarreiengemeinschaft startet Solidaritätsaktion zur Fastenzeit

Die Pfarreiengemeinschaft Hillesheim startet am Montag eine Solidaritätsaktion in der Fastenzeit. Wie Pfarrer Andreas Paul mitteilt, soll so das traditionelle Solidaritätsessen am 5. Fastensonntag ersetzt werden, das coronabedingt ausfällt. Mit der Aktion will die Pfarreiengemeinschaft Spenden sammeln und die Gastronomie unterstützen. Wer im Aktionszeitraum bis zum 21. März in teilnehmenden Restaurants und Cafés rund um Hillesheim ein Essen zum Mitnehmen bestellt, kann freiwillig zwischen 50 Cent und einem Euro Aufpreis zahlen. Dieser Erlös soll dem Hilfswerk Misereor zugutekommen. Damit werden Entwicklungsprojekte unter anderem in Lateinamerika und Afrika finanziert. Pfarrer Paul hofft, dass durch die Aktion auch Menschen Mahlzeiten bestellen, die sonst vielleicht nicht auf die teilnehmenden Restaurants aufmerksam geworden wären.