Die Gewerkschaft Strafvollzug Rheinland-Pfalz hat eine Online-Petition für den Erhalt der JVA Trier gestartet. Auch Inhaftierte und deren Familien hätten ein Anrecht auf eine wohnortnahe Unterbringung, heißt es in der Begründung. Außerdem müssten die zur Verfügung stehenden Steuergelder des Landes in notwendigere Projekte eingesetzt werden. Im Januar hatte das Justizministerium bekannt gegeben, dass das Gefängnis in Trier geschlossen wird. Stattdessen soll der Altbau im Wittlicher Gefängnis saniert werden.