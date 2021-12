Tierschutzorganisation setzt Belohnung aus für Hinweise auf Nagel-Köder

Die Tierschutzorganisation PETA setzt eine Belohnung von 500 Euro aus, um die Verantwortlichen für den ausgelegten Hunde-Nagel-Köder in Trier-Ehrang zu finden. Eine Sprecherin von PETA sagte, die Person, die die präparierten Köder ausgelegt habe, müsse gefunden und gestoppt werden, bevor Vierbeiner in Lebensgefahr gebracht werden.

Solche Köder können zudem nicht nur für Hunde, Katzen und Wildtiere, sondern auch für Kinder lebensbedrohlich sein, so PETA. Am Sonntag hatte sich ein Hund in Trier-Ehrang an der Nase verletzt, als er einen präparierten Köder fraß. Unbekannte hatten dort auf einem Radweg ein Stück Fleischwurst deponiert, in dem ein Nagel steckte. Nach Polizeiangaben könnten sich weitere präparierte Köder in den Stadtteilen Ehrang, Biewer und Quint befinden. Hinweise zu den Tätern können der Polizei oder der Tierschutzorganisation PETA gemeldet werden.