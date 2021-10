Personenzüge sollen Ende 2024 auf Trierer Weststrecke fahren

Im Westen Triers in einen Zug einsteigen - das soll Ende 2024 wieder gehen. Seit Jahrzehnten verkehrt dort nur Güterverkehr. Doch die Reaktivierung der Weststrecke ist in Arbeit.

Ein Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn sagte, man werde den Ausbau der Strecke und den Bau der neuen Bahnstationen zügig vorantreiben. Seit Juni gibt es die Genehmigung für den Ausbau. Die Reaktivierung der Weststrecke mit Personenzügen soll eine bessere Verbindung der Stadt Trier mit Luxemburg und mit dem Umland bringen. Die Baukosten werden auf mehr als 60 Millionen Euro geschätzt.

Fünf neue Haltepunkte für Trier

Der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) betonte, dass durch neue Haltepunkte an der Römerbrücke und in Trier-Pallien einerseits die Anbindung der Trierer Innenstadt an den Bahnverkehr verbessert werde, aber auch das Pendler-Angebot nach Luxemburg-Stadt. Der Individualverkehr werde in Trier, aber auch in Luxemburg entlastet: Allein in der Stadt Trier gebe es mehr als 9.000 Pendler, die täglich nach Luxemburg zur Arbeit fahren würden. Es gehe aber auch um die "Einpendler", die aus dem Umland nach Trier kämen - zu Schulen, Hochschulen oder zur Arbeit. ÖPNV ergebe Sinn, wenn er "schnell, zuverlässig und bequem" sei.

Zwei Linien für die Weststrecke

Nach dem Ausbau der Weststrecke Trier sollen zwei Regionalbahn-Linien auf der Strecke verkehren: Zum einen die schon bestehende Linie RB 83 Wittlich - Trier - Luxemburg und zum anderen die neue Linie RB 84 Trier-Hafenstraße - Konz/Saarburg. Beide Linien sollten auf der Weststrecke selbst ein Angebot im Halbstundentakt bilden, hieß es. Auf der Linie nach Luxemburg kommen Doppelstock-Elektrotriebszüge zum Einsatz- die die luxemburgische Eisenbahngesellschaft CFL zur Verfügung stellt. Diese Fahrzeuge verkehren schon und kommen auch künftig auf der RB 83 zum Einsatz, wenn diese über die Weststrecke fährt.

Zeitplan für die Reaktivierung

Die ersten Pläne für die Trierer Weststrecke liegen viele Jahre zurück. Ursprünglich hatte die Stadt Trier schon 2019 mit der Wiederbelebungen der Weststrecke gerechnet. Die Planungen mussten aber nochmals überarbeitet werden. Mit der Genehmigung, dem sogenannten Planfeststellungsbeschluss, könne der Ausbau bald beginnen. Zunächst müssten die Arbeiten ausgeschrieben werden. Baubeginn könne möglicherweise zum Anfang des Jahres 2023 sein. Die Inbetriebnahme sei für Dezember 2024 geplant.

Beitrag zum Klimaschutz

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte, die Reaktivierung könne einen wichtigen Baustein zum Klimaschutz leisten. Jeder neue Fahrgast, der sein Auto stehen lasse, entlaste Stadt und Anwohner vom innerstädtischen Verkehr. Für die Stadt Trier und das Baudezernat stehe nun die Umfeldplanung der neuen Haltepunkte Hafenstraße (Ehrang), Pallien, Trier-West, Euren und Zewen ganz oben auf der Agenda. Es soll dort barrierefreie Bushaltestellen und hochwertige Anlagen, um Fahrräder abzustellen, geben sowie Radservice-Punkte, hieß es.