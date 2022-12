Fiel ein Mensch in die eiskalte Mosel?

Großeinsatz in Trittenheim

Nach dem Großeinsatz der Rettungskräfte am Sonntag Abend in Trittenheim an der Mosel wurden die Suchmaßnahmen eingestellt. Das teilte die Polizei mit.

Laut Polizei hatten Zeugen gegen 18 Uhr am Sonntag ein mögliches Unglück gemeldet. Als die Zeugen mit dem Auto von Leiwen in Richtung Trittenheim unterwegs gewesen seien, hätten sie beobachtet, dass von der Trittenheimer Brücke ein größerer Gegenstand in die Mosel gefallen sei - möglicherweise ein Mensch. Die Suche blieb am Abend erfolglos. Agentur SIKO Der Schiffsverkehr war daraufhin vorübergehend eingestellt worden, die Schleusen in Wintrich und Detzem geschlossen. Eine Suche mit Booten, unter anderem einem Sonarboot sowie einer Drohne, blieb erfolglos. Auch verlassene Fahrzeuge in der Umgebung wurden nach Polizeiangaben überprüft. Es sei aber bisher nichts Auffälliges entdeckt worden. Ermittler überprüfen Vermisstenanzeigen Wie die Polizei am Montag auf SWR-Anfrage mitteilte, sei vorerst keine weitere Suche geplant. Die Ermittler würden jetzt Vermisstenanzeigen überprüfen. Daraus könnten sich dann möglicherweise neue Ansatzpunkte ergeben.