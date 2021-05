Die Personenschiffer an Mosel und Saar hoffen, spätestens an Pfingsten wieder Touren anbieten zu dürfen. Nach Angaben der Unternehmen sind die Schiffe einsatzbereit. Nach Angaben der Firma Kolb liegen mehrere Schiffe des Unternehmens startklar in Cochem, Trier und Traben-Trarbach vor Anker und sind startklar. Derzeit untersage allerdings das Gesundheitsamt noch, Touren anzubieten. Auch das Unternehmen Saar Personenschifffahrt bietet derzeit noch keine Touren mit seinen zwei Schiffen in Saarburg und dem saarländischen Mettlach an. Das Unternehmen rechnet für 2021 bereits mit starken Verlusten. Normalerweise beginnt die Saison für die Schiffer bereits an Ostern. Wegen der geltenden Corona-Auflagen war dies aber in diesem Jahr, genauso wie im vergangenen Jahr nicht möglich.