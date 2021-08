Hotels, Gaststätten und Weinstuben im Raum Trier schlagen Alarm. Diesmal nicht wegen Corona sondern wegen ihrer Mitarbeiter. Die machen sich zunehmend rar. Egal ob an der Mosel oder in der Eifel: Es fehlt fast überall an Personal. In vielen Betrieben müssen die Chefs selbst ran, um den Laden noch einigermaßen am Laufen zu halten. Und der Frust wächst. Denn auch der Nachwuchs will nicht kommen und entscheidet sich lieber für andere Branchen. Manchen Betrieben droht möglichweise das Aus - auch wenn das wegen der Corona-Hilfen noch nicht sichtbar ist.