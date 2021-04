Der Begriff Periodenarmut beschreibt den fehlenden Zugang zu Hygieneprodukten wie Tampons, Binden oder Menstruationstassen aufgrund fehlender finanzieller Mittel, sodass eine gesunde Menstruationshygiene nicht gegeben ist.

Hinzu kommen aber auch Kosten für Schmerzmittel oder neue Unterwäsche, falls die eigene durch Blutflecke verschmutzt ist. Periodenarmut wirkt sich für viele Betroffene auf ihre Möglichkeiten zur aktiven Teilhabe am gesellschaftlichen Leben aus.

In einigen anderen Ländern, wie etwa Schottland, stehen Binden und Tampons in öffentlichen Gebäuden inzwischen kostenlos zur Verfügung. In Deutschland wurde erst im letzten Jahr die Mehrwertsteuer auf diese Produkte von 19 auf 7 Prozent gesenkt.