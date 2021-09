Initiative gegen 5G Mast in Pelm

per Mail teilen

Die Initiative "Sorgenkind 5G" in Pelm hat Unterschriften gegen den Standort eines geplanten 5G-Mastes gesammelt. Nach Angaben des 1. Beigeordneten von Pelm sind ihm 80 Unterschriften der Anwohner übergeben worden. Laut einer Sprecherin der Initiative ist der Mast zu nah an bebautem Gebiet geplant. Sie befürchten, dass eine gesundheitsgefährdende Strahlung von dem Mast ausgehen könnte. Zudem schade er dem Landschaftsbild. Die Initiative hofft, dass der Gemeinderat erneut über den mast abstimmt und sich dagegen entscheidet. Dieser hatte zuvor für den Bau des Mastes gestimmt. Mitte September soll es in Pelm zudem eine Infoveranstaltung der Bundesregierung zu dem Thema 5G geben. 5G ist ein neuer Mobilfunkstandard, der für schnelleres Internet sorgt.