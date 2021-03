per Mail teilen

Pater Albert Seul aus Klausen (Kreis Bernkastel-Wittlich) lässt sich von der Pandemie nicht unterkriegen. Er will weiter für seine Gemeindemitglieder da sein und wurde kreativ.

Durch Masken, Versammlungsverbote und Lockdown kann Pater Albert Seul längst nicht mehr im gewohnten Umfang seelsorgerisch tätig sein. Seit 2011 ist er Rektor und Pfarrer der Wallfahrtskirche in Klausen, einem der größten Wallfahrtsorte in Rheinland-Pfalz. Um den Menschen trotzdem nahe sein zu können, predigt er als einer der Ersten in Deutschland online.

Mit Kreativität durch die Corona-Pandemie

Zu einem Picknick-Konzert auf der Wiese mit Schlagersänger Guildo Horn lädt er genauso ein wie zu einer Gesprächsrunde mit Günther Jauch auf einer Open-Air-Bühne. "Kirche muss modern sein und zu den Menschen kommen", so lautet das Credo des 50-jährigen Dominikanerpaters.

Pater Albert beim Picknick mit Schlagersänger Guildo Horn. SWR

Also hält Pater Albert Autoandachten und auch für die alljährliche Motorradwallfahrt hatte er eine Idee: Er segnete die 1.300 Motorradfahrer im Vorbeifahren.

"Für mich ist die Corona-Zeit intensiver als vor der Pandemie. Immer wieder gibt es neue Ideen, wie wir unsere Gemeindemitglieder auch online erreichen. Damit möchten wir auch Menschen einladen, die sich von der Kirche entfernt haben." Pater Albert Seul

Pater Albert versucht mit Zuversicht und Tatkraft der Angst und der Distanz entgegenzuwirken und so den Menschen Hoffnung zu geben. Rückschläge bleiben dabei nicht aus.

Dokumentation im SWR Fernsehen

Heute Abend um 21 Uhr zeigt der SWR eine Dokumentation über Pater Albert im Fernsehen: Pater Albert legt los! - Seelsorge in Corona-Zeiten