Die Stadt Trier bekommt nach der Flutkatastrophe im Stadtteil Ehrang auch Hilfe von den Partnerstädten. Die Stadtoberhäupter hätten bereits wenige Stunden nach dem Hochwasser ihr Mitgefühl ausgedrückt, so die Verwaltung. Die Städte hätten auch umgehend Unterstützung angeboten und seien bereit gewesen, Spenden zu organisieren. So habe beispielsweise der Rotary Club in Triers Partnerstadt Fort Worth in den USA eine Hilfsaktion organisiert. Die Stadt Trier hat insgesamt neun Partnerstädte, darunter Metz, Weimar, Pula in Kroatien und Xiamen in China.