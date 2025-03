Der Mond verdeckt morgen Vormittag teilweise die Sonne. Dies kann auch in Trier und Umgebung bestaunt werden. In der Region werden dazu Veranstaltungen angeboten.

Wer morgen Vormittag gegen 11:00 Uhr in den Himmel schaut, kann Zeuge eines echten astronomischen Naturschauspiels werden: Für mehr als eine Stunde schiebt sich der Mond vor die Sonne und verdeckt sie teilweise. Es findet eine partielle Sonnenfinsternis statt.

Astronom: "Eine partielle Sonnenfinsternis ist sehr selten"

"Der Mond umkreist die Erde und er braucht etwa einen Monat, um sie zu umrunden. Der Abstand des Mondes von der Erde und seine Größe sind so, dass wenn er zufällig in Richtung der Sonne steht, er diese bedeckt", erklärt Dr. Uli Klein von der Astronomischen Vereinigung Vulkaneifel am Hohen List.

Zwar ist der Mond kleiner als Sonne und Erde, dennoch ist es wegen der großen Entfernung zwischen Erde und Sonne möglich, dass der Mond die Sonne verdeckt. "Der Mond bewegt sich etwas geneigt um die Erde. Daher umkreist er unseren Planeten nicht immer gleich", so Klein. Die Folge: Eine partielle Sonnenfinsternis gibt es nur wenige Male im Jahr von der Erde aus zu sehen.

Spezielle Brille notwendig

Die partielle Sonnenfinsternis kann laut Klein in der Region Trier von jedem Standort aus beobachtet werden. "Dafür muss niemand extra auf einen Berg fahren. Wer zuhause aus dem Fenster schaut, sieht sie", sagt der Astronom.

Im Observatorium Hoher List bei Daun steht ein Spezialteleskop. Forscher beobachten damit das Weltall. SWR

Wichtig sei es nur, beim Blick in die Sonne seine Augen zu schützen. "Das ist nicht nur ungesund, sondern sogar gefährlich. Es empfiehlt sich, eine Spezialbrille dabei zu tragen", betont Klein. Diese habe ein besonderes Glas, das die Augen besser vor der Sonne schützt.

Veranstaltungen zur partiellen Sonnenfinsternis in der Region Trier

Wer die partielle Sonnenfinsternis aus der Sicht eines Weltraumforschers bestaunen will, hat morgen etwa in der Eifel die Chance dazu: Im Observatorium Hoher List in Schalkenmehren im Kreis Vulkaneifel findet eine Veranstaltung statt, bei der am Vormittag jeder durch ein Teleskop schauen kann. "Die Geräte sind dann auf die Sonne ausgerichtet", sagt Klein.

Ich werde die Menschen auf eine spannende Reise mitnehmen. Sie startet beim Mond und endet bei den fernsten Galaxien.

Außerdem gebe es Vorträge über die partielle Sonnenfinsternis, aber auch über das Weltall allgemein. Forscher Dr. Uli Klein ist auch zu Gast: "Ich werde die Menschen auf eine spannende Reise mitnehmen. Sie startet beim Erdmond und endet bei den fernsten Galaxien".

Neben der Veranstaltung in der Eifel bietet der Verein Sternwarte Trier von 11 bis 13 Uhr die Möglichkeit, durch ein Teleskop auf die partielle Sonnenfinsternis zu blicken. Treffpunkt ist nach Vereinsangaben auf dem Platz vor dem Haupteingang des A/B-Gebäudes an der Universität in Trier. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.