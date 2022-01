Parkplatzrempler verursacht 60.000 Euro Schaden

Auf einem Parkplatz in Bitburg hat eine Autofahrerin am Neujahrstag mehrere Unfälle verursacht und einen Gesamtschaden von 60.000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, prallte die Autofahrerin zunächst gegen das Heck eines Autos. Der Wagen wurde an eine Hausmauer gedrückt. Wenig später stieß die Autofahrerin gegen eine einbetonierte Sitzbank. Die Bank wurde laut Polizei aus der Verankerung gerissen und etwa fünf Meter nach vorne geschoben. Anschließend fuhr die Frau gegen ein weiteres Auto, welches durch die Wucht des Aufpralls zwei weitere Autos beschädigte. Bei mehreren beteiligten Autos sei ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden, so die Polizei. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.