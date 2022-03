Hochmoselübergang: Parkplatz Moselblick soll kommendes Jahr fertig werden

Die Arbeiten an dem Parkplatz Moselblick am neuen Hochmoselübergang bei Zeltingen Rachtig sollen nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität im kommenden Jahr abgeschlossen sein. Der Parkplatz mit WC-Anlage soll Platz für rund 60 Fahrzeuge bieten. TAKE Außerdem ist noch der Bau einer Aussichtsplattform geplant. Der Bau der Plattform soll im kommenden Jahr beginnen. Sie soll Besucherinnen und Besuchern einen Blick ins Moseltal bieten. Nach Angaben des LBM soll die Plattform dann 2023 fertig werden. Für den gesamten Parkplatz veranschlagt der LBM Kosten in Höhe von rund sieben Millionen Euro. Der Hochmoselübergang, an dem der Parkplatz Moselblick liegt, hat laut LBM mehr als 480 Millionen Euro gekostet. Zu dem etwa 25 Kilometer langen Streckenabschnitt gehört auch die umstrittene Hochmoselbrücke. Die neue Straße wurde vor etwa zwei Jahren für den Verkehr freigegeben.