Der Parkplatz am Augustinerhof am Rathaus und am Theater Trier ist ab heute wegen Bauarbeiten teilweise gesperrt. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wird die Sperrung wegen der Bauarbeiten für die Erweiterung des Humboldtgymnasiums länger dauern. Betroffen ist die Seite des Parkplatzes, die an das Gelände des Gymnasiums grenzt. Sie dient auch als Zufahrt für Baufahrzeuge.