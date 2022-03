An der Autobahn 1 im Hochwald werden die Parkplätze saniert. Wie die Autobahn GmbH mitteilte, wird dazu seit Freitag der Parkplatz Katzenberg in der Nähe von Hermeskeil gesperrt. Er liegt an der A1 Richtung Saarbrücken. In etwa vier Wochen (ab dem 11. April) wird dann in der Gegenrichtung der Parkplatz Steiner Wald für die Sanierung gesperrt. Autofahrer werden gebeten, auf die benachbarten Rastplätze Hochwald Ost, Kastel oder Sötern (an der A62) auszuweichen.