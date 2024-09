Der Papst in Luxemburg: Zehntausende Zuschauer erwartet

Papst Franziskus kommt am Donnerstag zu einem offiziellen Staatsbesuch nach Luxemburg. Höhepunkt ist eine Großveranstaltung in der Stadt Luxemburg. Zehntausende Zuschauer aus dem In- und Ausland werden erwartet.

Es soll im Großherzogtum auch eine Art Public Viewing geben. Unter anderem ist eine halbstündige Fahrt des Papamobils durch die Innenstadt geplant. Wie die Organisatoren mitteilten, wird dafür sogar die Tramlinie kurzzeitig unterbrochen. Aus Sicherheitsgründen.

Großer Empfang schon am Flughafen Luxemburg

Luxemburgs Bürgermeisterin Lydie Polfer rechnet mit mehreren Zehntausend Menschen, die den Papst aus nächster Nähe erleben wollen. Etwa 100 Jugendliche werden den Papst am Flughafen Findel begrüßen. "Er wird dabei mit Blumen empfangen", sagte der Luxemburger Generalvikar Patrick Muller. Dafür wurde extra eine entsprechende Vereinbarung mit den Schulbehörden getroffen.

Offiziell werden Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa zusammen mit Premierminister Luc Frieden den Papst nach der Landung in Luxemburg willkommen heißen.

Weitere Treffen mit Kindern und Jugendlichen

Auch bei weiteren Begegnungen sollen Kinder wie Jugendliche mit Papst Franziskus zusammenkommen. So werde es etwa eine künstlerische Performance in der Kathedrale Notre-Dame de Luxembourg geben. Dort trifft das Oberhaupt der katholischen Kirche ab 16:30 Uhr auf mehr als 1.300 Menschen - 650 von ihnen haben in einem Losverfahren ein Ticket gewonnen.

Für alle, die aus Platzgründen nicht dabei sein können, wird ein Public Viewing auf dem Stadtpark Kinnekswiss sowie auf der Place de Paris angeboten. Ab 9:45 Uhr soll dort der Papst-Besuch bis zum Abend live übertragen werden.

Live-Ticker zum Papst-Besuch in Luxemburg Ein Live-Ticker der Stadt Luxemburg bietet Informationen zum Verkehr, zu Parkplätzen, Straßensperrungen und Busumleitungen aufgrund des Papst-Besuchs. Zusätzlich wird angegeben, wo der Papst-Besuch in Luxemburg live auf Großbildschirmen übertragen wird, sowie die Standorte öffentlicher Toiletten und Trinkwasserspender.

Papst fährt durch die Innenstadt von Luxemburg

Ganz nah können Menschen dem Papst zwischen 12:45 Uhr und 13:15 Uhr kommen: Dann startet seine Fahrt im Papamobil durch die Innenstadt. Das Erzbistum Luxemburg will an der Strecke eigens gefertigte Papierfähnchen verteilen lassen, mit denen die Besucher Franziskus begrüßen können. Es werden zudem spezielle Besucher-Zonen eingerichtet. "Es ist alles so vorbereitet, dass es einfach ein schöner und friedlicher Tag für alle werden wird", so Bürgermeisterin Polfer.

Trierer Bischof Ackermann ins Nachbarbistum eingeladen

Wie der Trierer Bischof Stephan Ackermann sagte, freut er sich auf den Besuch von Papst Franziskus in Luxemburg. "Der Papst hat sich ja als Ordensmann einmal für einige Zeit zu einem Deutsch-Sprachkurs im Bistum Trier aufgehalten, aber als Papst war er dem Bistum Trier geografisch noch nie so nahe wie Donnerstag."

Der Luxemburger Erzbischof, Kardinal Jean-Claude Hollerich, habe die Bischöfe der europäischen Nachbarbistümer zu der Begegnung mit dem Papst in der Kathedrale eingeladen.

Zeitplan des Papst-Besuchs in Luxemburg 10:00 Uhr: Empfang am Flughafen Findel

Empfang am Flughafen Findel 10:30 Uhr: Fahrt zum großherzoglichen Palast

Fahrt zum großherzoglichen Palast 11:00 Uhr: Treffen mit Großherzog und Großherzogin und Premierminister Frieden

Treffen mit Großherzog und Großherzogin und Premierminister Frieden 11:50 Uhr: Abschied vor dem Haupttor des Palastes

Abschied vor dem Haupttor des Palastes 12:10 Uhr: Rede des Papstes am Stadt-Palais

Rede des Papstes am Stadt-Palais 12:45 Uhr: Fahrt im Papamobil durch das Stadtzentrum

Fahrt im Papamobil durch das Stadtzentrum 13:15 Uhr: Ankunft am Bischöflichen Palast

Ankunft am Bischöflichen Palast 16:30 Uhr: Ankunft an der Kathedrale und Gebet mit Ansprache

Ankunft an der Kathedrale und Gebet mit Ansprache 17:30 Uhr: Abfahrt von der Kathedrale Notre-Dame

Abfahrt von der Kathedrale Notre-Dame 18:15 Uhr: Abflug vom Flughafen Findel nach Belgien

Papst reist am Abend weiter nach Belgien

Das Papst-Programm sieht außerdem ein Treffen mit dem Großherzog und der Großherzogin im Palast sowie eine Audienz des Premierministers vor. Ein Austausch mit der Zivilgesellschaft und Vertretern der Verwaltung ist ebenfalls geplant. Der Papst hält sich bis zum Abend in Luxemburg auf, bevor er gegen 18:15 Uhr weiter nach Belgien reist.