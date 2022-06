Auto überschlägt sich mehrfach

Bei Palzem an der Mosel hat sich am Donnerstagmorgen eine Frau mit ihrem Auto mehrfach überschlagen. Nach Polizeiangaben wurde sie dabei leicht verletzt. Demnach kam die 26-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn der B 419 ab. Sie sei über einen Grünstreifen und dann auf die Leitplanke gefahren. Nachdem sich das Auto mehrfach überschlug, sei es auf dem Dach auf der Gegenfahrbahn liegen geblieben. Es entstand Sachschaden. Die B 419 musste in der Folge für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.