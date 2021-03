per Mail teilen

Im Marienhaus Seniorenzentrum St. Anna in Morbach soll mit einem Pilotprojekt die palliativ medizinische Versorgung verbessert werden. Wie die Marienhaus GmbH mitteilte, müssen viele Bewohnerinnen und Bewohner gerade in ihrer letzten Lebensphase intensiv betreut werden. Mit dem Projekt "Zeitintensive Betreuung im Pflegeheim" (ZiB) sollen speziell ausgebildete Pflegerinnen und Pfleger sich um die sterbenden Heimbewohnerinnen und Bewohner kümmern. Sie sollen ihnen besondere Wünsche erfüllen wie beispielsweise Massagen und Gespräche. Dies sei mit dem regulär eingesetzten Personal in den Heimen nur schwer zu gewährleisten. Die speziell ausgebildeten Pflegekräfte sollen außerhalb des regulären Dienstplanes arbeiten. Das Projekt soll 30.000 Euro kosten und zunächst zwei Jahre dauern.