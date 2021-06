Nach dem mutwilligen Öffnen eines Wildgeheges in Kastel-Staadt am Wochenende werden laut Besitzer noch acht Tiere vermisst. Sechs Damwild und zwei Rothirsche seien weiter draußen. Er fürchtet, sie könnten zum Abschuss freigegeben werden.

Samstagabend sei er mit seiner Frau in der Stadt essen gewesen. Da hätten sie einen Anruf bekommen: Ihr Gehege sei offen. Sofort seien sie heimgefahren. Viele ihrer 34 Tiere waren da schon draußen. "Im ersten Moment waren wir geschockt. Das ist Wahnsinn. Wer macht so was?“, fagt Andy De Baets.

Weshalb jemand das Gatter geöffnet hat – ausgerechnet in der Zeit, in der die Tiere trächtig sind und werfen – darüber kann De Baets nur spekulieren. Die Polizei ermittelt.

Wildgehege sollte Anziehungspunkt werden

Vor fünf Jahren ist der Belgier mit seiner Frau Lena nach Kastel-Staadt gekommen. Hier betreibt er ein Weingut. Das angrenzende Wildgehege hatten sie mitgekauft. Sie waren dabei, es mit zusätzlichen Tieren auszubauen: ein Anziehungspunkt für Besucher, und eine Leidenschaft seiner Frau, die als Veterinärin arbeitet.

Seit Tagen schlaflose Nächte

Seit dem Wochenende ist das Paar dabei, die entflohenen Tiere wieder einzufangen. Seine Frau schlafe schlecht, sagt De Beats. Er dagegen sei froh, dass immerhin schon zwei Dutzend Tiere zurück im Gehege seien. Ein neugeborenes Kalb aber sei zu schwach gewesen und gestorben.

Schwieriges Zurückholen

Das Paar habe bei Facebook viel Unterstützung angeboten bekommen. Allerdings sei es schwierig, wenn die Tiere einen nicht kennen. Ein Hirsch lasse sich nicht treiben. Vom Damwild hätten sie viele Tiere behutsam mit Brot zurückgelockt.

Zwei Hirsche und sechs Damwild werden noch vermisst (Symbolbild) picture-alliance / Reportdienste Julian Stratenschulte

Doch zwei Rothirsche bleiben womöglich noch länger weg. De Baetz vermutet, dass sie außerhalb des Geheges ihre Kitze zur Welt gebracht haben – und so lange die nicht laufen könnten, führe für sie kein Weg zurück.

Außerhalb des Geheges droht der Abschuss

Dabei drängt die Zeit. De Baetz sagte, ihm sei angekündigt worden, dass den Tieren der Abschuss drohe, wenn sie nicht in drei Wochen zurück im Gehege seien.

Ortsbürgermeister Reiner Schmitt bestätigte, dass sie nach einer gewissen Zeit nicht mehr als Besitz, sondern wieder als Wildtiere gelten. Es gebe Probleme mit Verbiss in den Schonungen, und es gehe um das Wohl des Waldes. Allerdings hofft er, dass die Tiere vorher wieder zurückkehren. Das mutwillige Öffnen des Gatters durch Unbekannte nannte er eine Dummheit.

Gehege künftig besser schützen

De Baets will in den nächsten Tagen weiter nach den Tieren suchen. Der Schaden sei zum Glück überschaubar. „Der Ausbau des Geheges ist nicht in Gefahr“, sagt er. In Zukunft will er es besser schützen: etwa, indem er den Zaun überwacht und eine Videokamera installiert. "Damit wir sofort merken, wenn etwas nicht stimmt."

Derweil sucht die Polizei weiter Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder Tätern geben kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Saarburg unter Tel. 06581/9155-0 melden.