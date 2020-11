Die von der Stadt Trier angeordnete Maskenpflicht in der Innenstadt ist rechtmäßig. Das hat das Oberverwaltungsgericht in Koblenz entschieden.

Bei der Maskenpflicht handele es sich um eine notwendige Schutzmaßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus, so die Koblenzer Richter. Die Stadt Trier sei nach dem Infektionsschutzgesetz dazu verpflichtet, umfassende Maßnahmen zu ergreifen. Dazu zähle auch das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, begründete das Gericht.

Entscheidung des Trierer Verwaltungsgerichts gekippt

Auch abends und nachts sei das Tragen einer Maske nicht unverhältnismäßig, so die Richter. So könne es auch nachts zu größeren Menschenansammlungen in der Innenstadt kommen. Das Trierer Verwaltungsgericht hatte zuvor einem Eilantrag einer Frau gegen die Maskenpflicht in der Trierer Innenstadt stattgegeben. Sie hatte den Antrag wegen verfassungsrechtlicher Bedenken gestellt.