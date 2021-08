Mit diesem Hochwasser hatte an der Sauer niemand gerechnet. Die Anwohner stehen verzweifelt vor überfluteten Wohnungen. Mindestens 130 Keller liefen voll.

Noemi und Sammy Schu haben ihr Haus in Metzdorf an der Sauer gerade erst gekauft. Und nun das. Das konnte sich niemand vorstellen. Alle sagten, das Wasser komme höchstens bis zur Außentreppe des Hauses. Sie legten trotzdem Sandsäcke, aber das verlangsamte das Eindringen der Fluten nur etwas. Ihr Auto hatten sie in Sicherheit gebracht. Gott sei Dank, sagen sie. Denn Scheunen und Garagen in dieser Straße in Metzdorf wurden überspült. Alles, was darin lag, ist Totalschaden.

Auch Werner Marbach ist geschafft. Die untere Etage seines Hauses stand unter Wasser. Es riecht nach Öl. Die Räume waren frisch renoviert. Jetzt sind die Türen aufgequollen und aufgeplatzt. Die Heizung und die Wärmepumpe sind defekt. Das Haus hat Risse. Wie hoch die Schäden genau sind, werden die Besitzer an der Sauer wohl erst in Wochen wissen.