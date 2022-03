Nebenkläger-Anwalt Otmar Schaffarczyk will Einsicht in psychiatrische Gutachten

per Mail teilen

Anwalt Otmar Schaffarczyk vertritt Wolfgang Hilsemer beim Prozess zur Amokfahrt in Trier vom 1. Dezember 2020. Hilsemer tritt als Nebenkläger auf. Sein Anwalt hat Einsicht in psychiatrische Gutachten des Angeklagten gefordert.

Für seinen Mandanten, Wolfgang Hilsemer, sei der erste Prozesstag ein ganz wichtiger Tag gewesen, so Otmar Schaffarczyk. Den Angeklagten zu sehen, sei seinem Mandanten wichtig. Das Erste, was er damals zu ihm gesagt habe war: "Ich möchte dem Menschen in die Augen sehen, der mir meine Schwester genommen hat."

Nach dem Prozess sagte Otmar Schaffarczyk, dass dieser Tag Wolfgang Hilsemer sehr mitgenommen habe. Er habe sich eine Antwort auf die Frage "Warum?" gewünscht. Diese habe er aber nicht erhalten.

Otmar Schaffarczyk erklärte, er habe beantragt, dass die Nebenklage in das psychatrische Gutachten bekomme. Das sei ihm bis dahin verweigert worden und müsse nun von der Kammer entschieden werden. Das Gutachten sei jedoch ein wichtiger Aspekt, weil daran auch die Schuldfrage gekoppelt sei.