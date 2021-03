Die Gottesdienste und Bräuche an Ostern fallen wegen Corona entweder aus oder finden ohne Publikum statt. Das hat eine SWR-Umfrage bei den Pfarreiengemeinschaften und Kirchengemeinden ergeben.

Die Pfarreien haben sich stattdessen Alternativen ausgedacht, damit die Menschen mitbeten können. Die katholischen Gottesdienste aus dem Trierer Dom und aus einer Kirche in Wittlich werden zum Beispiel im Internet übertragen. Andere Pfarreien veröffentlichen Gebetstexte auf ihren Internetseiten. Die Pfarreiengemeinschaft Bernkastel-Kues bietet zudem auf ihrer Internetseite die Evangelien der Sonntagsmessen als Audio an. In Klausen (Kreis Bernkastel-Wittlich) gibt es an Ostermontag einen Autogottesdienst, bei dem die Menschen die Messe aus ihrem Auto heraus verfolgen können.

Auch evangelische Gottesdienste im Internet

Auch die evangelische Kirche in der Region Trier bietet als Ersatz für die abgesagten Gottesdienste viele Messen im Internet an. Wie der evangelische Kirchenkreis Trier mitteilte, laden die evangelischen Kirchengemeinden Bitburg und Morbach-Thalfang zu Online-Gottesdiensten im Livestream ein. Die evangelischen Gemeinden Daun, Wittlich, Trier, Saarburg und Prüm bieten Online-Andachten.

Glockenläuten für Zusammenhalt

Ausnahmsweise lassen einige Pfarreien über die Karfeiertage in diesem Jahr zu bestimmten Uhrzeiten die Glocken läuten. Diese schweigen an den Karfeiertagen normalerweise. Diese Aktion diene als ein Zeichen der Verbundenheit, so die Pfarreien auf ihrer Website.

Klappern vom Balkon

In vielen Orten in der Region Trier gibt es den traditionellen Brauch des Osterklapperns. Dabei ziehen Kinder, Jugendliche und Erwachsene durch den Ort und rufen mit Klappern aus Holz zum Gebet auf. Dieser Brauch kann in diesem Jahr wegen Corona so nicht statt finden. Gemeinden wie Mehring, Kasel, Bernkastel oder Wittlich haben dazu aufgerufen, vom Garten oder Balkon aus zu klappern. Das Motto lautet #WirKlappernZuHause

Vier Männer mit einer traditionellen Osterklapper (Archivbild)

Passionsspiele als Miniaturausgabe

In Klüsserath an der Mosel finden alle fünf Jahre die großen Passionsspiele statt. Dieses Jahr wäre es wieder soweit gewesen, stattdessen treffen sich der Pfarrer und der Bürgermeister an Karfreitag an der Kirche und lesen die Fürbitten. Anschließend gehen sie mit einem Kreuz und einer Klapper durchs Dorf. Wer will, kann an die Haustür kommen, mitsingen und beten. Die eigentlichen Passionsspiele wurden auf das Jahr 2021 verlegt.

Menschen fehlt der Kontakt

Viele Priester aus dem Bistum Trier berichten darüber, dass die Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen vor allem die älteren Menschen treffen würden. Die Seelsorge sei in Zeiten wie diesen deshalb wichtiger denn je. In Wittlich beispielsweise ruft der Kaplan regelmäßig die älteren Menschen an, um zu fragen, wie es ihnen gehe. In Mehring hat der Pastor eine Box in der Kirche aufgestellt, in die jeder Fürbitten einwerfen kann.