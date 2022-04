Das ist in der Region Trier am Osterwochenende los

Ob Oster-Safari, Eierlage oder einfach nur wandern: Über die Osterfeiertage gibt es zahlreiche Veranstaltungen und Bräuche in der Region Trier. Wir haben Tipps gesammelt, wo sich ein Besuch lohnt.

Mit dem Wegfall der meisten Corona-Beschränkungen seit dem 3. April sind Ausflüge und Veranstaltungen fast wie vor der Corona-Pandemie möglich. Bei den meisten Veranstaltungen wird in geschlossenen Räumen oder bei Menschenansammlungen Abstandhalten und Maske-Tragen empfohlen.

Hier finden Sie Osterveranstaltungen, Ausflugstipps und Bräuche nach Regionen sortiert. Mit einem Klick auf die Wunschregion landen Sie direkt dort.

Trier und Luxemburg

Mosel

Saar

Hunsrück

Eifel

Im Rheinischen Landesmuseum in Trier gibt es über die Osterfeiertage eine Oster-Rallye unter dem Motto: "Auf Entdeckungsreise zu den Ursprüngen des Osterfestes". In einer spannenden Rallye für die ganze Familie geht es um Museumsstücke, die mit Ostern und der Geschichte des Festes zu tun haben. Auf jedes Kind, das das Lösungswort der Rallye findet, wartet nach dem Museumsbesuch eine kleine Oster-Überraschung an der Museumskasse. Von Karfreitag bis Ostermontag jeweils von 10 bis 17 Uhr.

Im Rheinischen Landesmuseum in Trier gibt es über die Osterfeiertage eine Oster-Rallye. SWR

Lust auf eine Oster-Safari? Das ist in der Stadt Luxemburg möglich. Das Tourismusbüro bietet eine spielerische Stadtführung für Kinder an. Teilnehmerinnen und Teilnehmer können den Großstadtdschungel und besondere Tiere entdecken. Die Tour dauert etwa zwei Stunden und ist für Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren geeignet. Tickets gibt es hier.

Gleich ein ganzes Osterprogramm bietet die Stadt Traben-Trarbach. Am Karfreitag gibt es eine Wanderung "zwischen Wald und Weinberg" mit Umtrunk und kleinem Imbiss, begleitet von Kultur- und Weinbotschafter Achim Ochs. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Alten Wasserturm Traben. Am Ostersamstag spielt ab 18:30 Uhr die Band "Play my Favourites" auf dem Marktplatz in Traben. Der Eintritt ist frei. Am Ostersonntag gibt es ab 15 Uhr ein Osterprogramm rund um den Alten Stadtturm mit dem Musikverein Traben-Trarbach.

Für mehr Naturnähe eignet sich der Moselsteig: Am Dienstag erst jährte sich sein Bestehen zum achten Mal. In der Pandemie hat das Wandern dort einen großen Aufschwung erlebt.

Zum Osterwochenende starten an Saar und Mosel die Fahrgastschiffe mit ihren Touren. In den vergangenen Jahren fiel der Saisonauftakt für die Personenschifffahrt wegen Corona-Verordnungen ins Wasser. Von Ostern bis Oktober sollen die Schiffe fahren. Details zu Fahrplänen gibt es im Netz.

Traditionell zu Ostern beginnt die Saison der Ausflugsschiffe auf Saar und Mosel. https://www.saarflotte.de/

Ein besonderes Ostererlebnis gibt es am Ostersonntag in Saarburg. Ab 11 Uhr öffnen Marktstände in den Saarauen. Dazu gibt es eine Ostereiersuche, Karussell und Kinderschminken. Ab 18 Uhr mit Livemusik und um 20:30 Uhr wird ein Osterfeuer entzündet. Der Eintritt ist frei.

Nicht unbedingt österlich, aber zumindest an Karfreitag passend mit Fisch geht es beim Fischfestival Saar-Hunsrück zu. 15 Restaurants der Wanderregion nehmen teil. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite des Festivals.

Der Baumwipfelpfad und Abenteuerwald Saarschleife bei Mettlach bietet über Ostern Spiel- und Lernstationen im Wald an. An Karsamstag organisiert ein Naturführer eine Vollmondführung (Anmeldung erforderlich). An Ostersonntag und Ostermontag gibt es eine Ostereiersuche mit Rätsel entlang des Baumwipfelpfads.

Besucher des Baumwipfelpfads bei Mettlach stehen auf dem Aussichtsturm oberhalb der Saarschleife. dpa Bildfunk Picture Alliance

In der Pfarrkirche St. Martinus in Hermeskeil wird am Ostermontag ein Orgelkonzert aufgeführt. Dekanatskantor Joachim Aßmann spielt eine "Reise durch Europa" mit Werken aus Renaissance, Barock, Klassik, Romantik und neuzeitlicher Orgelmusik. Beginn ist um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Ab Karsamstag um 13 Uhr ist die Sommerrodelbahn auf dem Erbeskopf wieder geöffnet. Die Rodelbahn ist werktags und samstags jeweils von 13 bis 17 Uhr offen, sonntags ab 11 Uhr. Kinder dürfen ab drei Jahren in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos mitfahren.

Die Hängeseilbrücke Geierlay im Hunsrück kann seit dem 3. April wieder kostenfrei und ohne Corona-Auflagen überquert werden.

Im Eifelpark Gondorf gibt es Osterspaß für die ganze Familie: Geboten wird am Ostersonntag und Ostermontag eine Mal- und Bastelwerkstatt, eine Oster-Schnitzeljagd, Ballonmodellieren, Kinderschminken und eine Musikshow. Der Park ist ab 10 Uhr geöffnet. Es gelten keine Corona-Zugangsbeschränkungen mehr, auch Maskenpflicht gibt es nicht. Eine Maske wird allerdings an manchen Orten empfohlen. Alle Informationen gibt es auf der Webseite des Parks.

Nach zwei Jahren Corona-Pause findet an Ostermontag wieder die traditionelle Eierlage in Schönecken (Eifelkreis Bitburg-Prüm) statt. Zwei Junggesellen treten gegeneinander an: Der "Raffer" muss 104 rohe Eier im Abstand von 1 Elle (62,5 cm) einsammeln, während der Läufer in dieser Zeit zum Nachbardorf Seiwerath hin und zurück läuft. Ein sportlicher Wettkampf, der seine Ursprünge im Mittelalter hat.

Traditionelle Eierlage in Schönecken: Der "Raffer" muss in seinem historischen Gewand 104 rohe Eier einsammeln. (Archivbild) picture-alliance / Reportdienste dpa/dpaweb

Das Ofen- und Eisenmuseum in Hüttingen bei Lahr in der Südeifel startet ab Karfreitag in die neue Saison. Einige Ausstellungsräume wurden in der Winterpause renoviert, restauriert und vervollständigt.

In vielen Orten an der Mosel, im Hunsrück und in der Eifel laufen Kinder und Jugendliche ab Karfreitag mit Klappern und Ratschen durch die Dörfer. Ein uralter Brauch: Über die Kartage "fliegen" die Glocken nach Rom, so die Legende. Sobald die Glocken schweigen, gehen die Kinder klappern oder rappeln.