Fachwerk und Mittelalterflair ist in Herrstein in fast jeder Gasse zu finden. Doch die Instandhaltung des Ortskerns ist aufwendig und teuer.

Es ist kurz vor acht, als ich durch den mittelalterlichen Ortskern von Herrstein im Kreis Birkenfeld laufe. Es ist frostig kalt, doch zwischen den alten Fachwerkhäusern lassen sich schon die ersten Sonnenstrahlen blicken. Ich höre nur meine Schritte, die auf dem Kopfsteinpflaster hallen und die Vögel, die scheinbar an jeder Ecke laut und aufgeregt zwitschern.

Fachwerkhäuser prägen Ortsbild von Herrstein

Der Ort sieht aus wie die Kulisse für einen Märchenfilm. Das liegt vor allem an den vielen schmalen Gassen, die es zu entdecken gibt, am uralten Uhrturm, der hoch über die Dächer des Ortes ragt und an den zahlreichen Fachwerkhäusern, die hier an jeder Ecke zu finden sind. Die Fachwerkhäuser prägen das Ortsbild des 800-Einwohner-Dorfes.

Internationale Auszeichnungen

Die Fachwerkhäuser sind der Grund dafür, dass der Ort schon mehrmals international ausgezeichnet wurde und ein beliebtes Ziel für Touristen ist. Doch um all das zu erhalten, ist jede Menge Arbeit nötig.

Bereits vor 45 Jahren wurden einige der historischen Häuser restauriert. Dabei wurden die verputzten oder zum Teil mit Faserzementplatten verkleideten Fachwerkhäuser freigelet und instand gesetzt, erzählt Wolfgang Hey, Vorsitzender des Fördervereins Historischer Ortskern Herrstein.

Wolfgang Hey, Vorsitzender des Fördervereins Historischer Ortskern Herrstein und Ortsbürgermeister Eberhard Weber, vor dem historischen Uhrturm im Ortskern. SWR

Arbeiten dringend notwendig

Für die Restaurierungs-Aktion hat sich der ehemalige Landrat des Kreises Birkenfeld damals eingesetzt und auch heute ist ihm der Ortskern Herrsteins eine Herzensangelegenheit. Denn gerade die Balken einiger Häuser brauchen dringend eine Generalüberholung, erzählt Hey.

"Die Balken eines Fachwerkhauses sind nicht nur Zierde, sie sind auch für die Statik wichtig. Wenn da nichts gemacht wird, geht das an die Substanz der Häuser." Wolfgang Hey, Vorsitzender Förderverein Historischer Ortskern Herrstein

670.000 Euro Zuschüsse von der EU

Gemeinsam mit der Ortsgemeinde soll versucht werden, den Ortskern für die Zukunft zu erhalten. Mehr als 30 Häuser sollen Stück für Stück restauriert werden.

Fassaden müssen gesäubert, neu beschichtet und gestrichen werden, das Gebälk wird auf Holzschäden untersucht und gegebenenfalls erneuert. Möglich wird unter anderem mithilfe von EU-Zuschüssen in Höhe von etwa 670.000 Euro.

Mit Hilfe der Gemeinde Herrstein, Dorferneuerungsmitteln des Landes und eines Spendenfonds soll der Rest finanziert werden. Wolfgang Hey geht davon aus, dass, wenn alles fertig ist, eine dreiviertel Million Euro in den Ortskern von Herrstein gesteckt wurde.

Jedes Fachwerkhaus bewohnt

Wer in Herrstein unterwegs ist, macht eine Zeitreise ins Mittelalter. Hier wird Geschichte erlebbar, sagt Wolfgang Hey stolz. Mit der Restaurierung der Häuser soll der geschichtsträchtige Ortskern nicht nur für die Touristen und Geschichtsfreunde erhalten werden, sondern auch für die Einwohner Herrsteins attraktiv bleiben. Jedes Fachwerkhaus ist bewohnt.

Familien leben in den alten Häusern

Kristina Krähling ist mit ihrer Familie vor drei Jahren aus dem Donnersbergkreis in der Pfalz nach Herrstein gezogen. Sie ist mittlerweile Eigentümerin von zwei Fachwerkhäusern. In dem einen wohnt sie, in dem anderen hat sie ein kleines Ladengeschäft eingerichtet. Auch wenn es Zeit und Geld koste, die Gebäude instand zu halten - für sie waren die Häuser im Ortskern ein Glücksfall.

"Man hat das Gefühl, man wohnt im Mittelalter, es ist ein Traum. Hier ist so ein Stück heile Welt." Kristina Krähling, Hauseigentümerin aus Herrstein

An ihrem Wohnhaus steht ein Gerüst. Mitarbeiter einer Malerfirma laufen mit Farbeimern und anderen Werkzeugen um das Haus herum. Auch ihre Fassaden werden jetzt restauriert. Dank der Initiative von Förderverein und Ortsgemeinde müsse sie sich dabei um nichts kümmern, erzählt die Hauseigentümerin.

"Ich habe hier keine Verantwortung, das Einzige, was ich tun muss, ist den Arbeitern morgens einen Kaffee kochen. Wo gibt es das schon?", sagt die 53-Jährige lachend. Sie wünscht sich mehr Familien mit Kindern im Ortskern.

Den Kauf eines Fachwerkhauses in Herrstein hat Kristina Krähling nie bereut. SWR

Hoffnung auf mehr junge Familien

Viele der Häuser seien derzeit noch mit alleinstehenden Senioren bewohnt, das sei für ihren 13-jährigen Sohn nicht ganz so optimal, sagt Krähling. Sie hofft, das zukünftig noch mehr Leben in die Dorfmitte Herrsteins kommt.

Die Chancen dafür stehen gut. Erst kürzlich hätten junge Leute ein sanierungsbedürftiges Haus gekauft, das in Eigenleistung umgebaut werden soll, erzählt Wolfgang Hey vom Förderverein. Falls ein weiteres Haus frei werden sollte, stünden bereits Kaufinteressenten bereit.