Die Kreisstraße zwischen Wintersdorf und Kersch und die Ortsdurchfahrt in Konz-Kommlingen sind Donnerstag nach Erneuerungsarbeiten offiziell für den Verkehr freigegeben worden. Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität wurde in Wintersdorf ein 2,3 Kilometer langer Streckenabschnitt erneuert und auf einer Breite von 5 Metern ausgebaut. Es sei auch ein neues Entwässerungssystem eingerichtet worden. In Konz-Kommlingen sei außer der Ortsdurchfahrt unter anderem auch die Wasserversorgungsleitung erneuert worden. Es gebe neue Gehwege und eine neue Straßenbeleuchtung. Die Bau-Kosten der beiden Straßenabschnitte lägen jeweils bei etwa 1,2 Millionen Euro.