Bürgermeister aus Region Trier soll sich an Feuerwehr bereichert haben

Ein ehemaliger Ortsbürgermeister aus dem Kreis Trier-Saarburg muss sich wegen Betrugs vor dem Amtsgericht Trier verantworten. Der Vorwurf: Er soll in die Kasse gegriffen haben.

Am Dienstag geht es vor dem Amtsgericht Trier um drei Fälle der Untreue und eine Summe von insgesamt mehr als 13.000 Euro. Der ehemalige Ortsbürgermeister war mehr als 25 Jahre lang auch Kassierer der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde. Zwischen Juni und Dezember 2018 soll er aus der Barkasse der Feuerwehr mehr als 11.000 Euro genommen und für sich behalten haben.

Laut Anklage auch Geld für Reservierung von Grab kassiert

In einem anderen Fall, im Juli 2017, soll er 2.000 Euro in bar von einer Frau entgegengenommen und für sich behalten haben. Die Frau wollte bei der Ortsgemeinde eine Grabstätte neben ihrem verstorbenen Ehemann reservieren. Außerdem habe der ehemalige Ortsbürgermeister in zwei Fällen die Gebühr für die Nutzung des Bürgerhauses der Gemeinde für sich behalten, so die Anklage.