Wie klingt wohl diese Orgel - fragen sich oft Touristen an der Mosel, in der Eifel oder im Hunsrück. Mit einem QR-Code sollen immer mehr Instrumente bald über Handy hörbar werden.

Die Idee ist Musikexperte Hermann Lewen beim Wandern gekommen. Ein paar Mal stand er vor verschlossenen Kirchentüren in unterschiedlichen Orten und fragte sich, was für eine Orgel darin sei und wie sie wohl klingen möge? Oder - die Kirche ist offen - aber die Orgel schweigt. Damit das kein Rätsel bleibt, sollen jetzt immer mehr Kirchen in der Region Trier mit speziellen Plaketten ausgestattet werden.

Projekt Prelude-Orgelinfo

Mit den Plaketten, die eigentlich interaktive Info-Tafeln sind, erfährt man nicht nur Wissenswertes über die jeweilige Orgel: Wie viele Manuale hat sie? Welche Besonderheiten zeichnen sie aus? Über einen QR-Code kann man auch den Klängen ein paar Minuten lang lauschen.

Hermann Lewen sucht dafür mit Organisten passende Stücke aus, die den typischen Klang der Orgel hörbar machen - eingespielt von professionellen Organisten. Eine Idee - passend für das Instrument des Jahres.

Hermann Lewen will Orgeln von Kirchen an der Mosel - aber auch aus ganz Deutschland - bekannter machen. SWR

Deutschlandweites Echo auf Orgel-Idee

Ausgestattet sind mit der Plakette die St. Marienkirche in Zeltingen-Rachtig und die Marienstiftskirche in Trier-Pfalzel. In Arbeit sei auch schon eine Tafel für Tholey im Saarland.

Hermann Lewen erhält immer mehr Anfragen - aus dem Saarland, dem Bereich Simmern, aber auch aus Norddeutschland und Sachsen-Anhalt. Allein im Bistum Trier gibt es 1.000 Orgeln. Dazu kommen viele Orgeln in evangelischen Kirchen. Hermann Lewen hat sich vorgenommen, dass dieses Jahr 50 Orgeln eine Plakette bekommen - das wäre ein schöner Anfang.