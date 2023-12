Orgelmusik auf Abruf: Wenn das Konzert auf dem Handy erklingt

Orgelmusik in Kirchen ist meist nur während der Gottesdienste oder bei Konzerten zu genießen. Ein Projekt bringt die Orgeln jederzeit auf dem Smartphone zum Klingen.

Mächtig dröhnt die Orgelmusik in der St. Salvator Basilika in Prüm in der Eifel. Der Klang verursacht Vibrationen unter der Haut. Der gigantische Kirchenraum sorgt für eine eindrucksvolle Akustik.

Wer den Sound der Klais-Orgel in Prüm hören will, musste bislang auf Gottesdienste oder Konzerte warten, denn außerhalb von Messen oder Aufführungen ist die Orgel stumm.

Hermann Lewen kam auf die Idee, Orgelmusik mit dem Handy abrufbar zu machen. SWR

Mit QR-Code Orgelmusik hören

Ein Projekt von Musikmanager Hermann Lewen bringt das Instrument jederzeit digital zum Klingen - mit einem QR-Code. Dazu wurden in der Basilika Info-Tafeln angebracht. "Das Prinzip ist einfach", so Lewen: "Sie nehmen ihr Smartphone, scannen den Code und hören auf ihrem Handy die Orgelmusik."

Bisher sind knapp 100 Kirchen mit QR-Codes ausgestattet, mehr als 50 davon in der Region Trier.

Sie gehen in irgendeine Kirche und sehen eine Orgel, Sie hören sie aber nicht.

Hermann Lewen ist seit Jahrzehnten ein Fan der Orgelmusik. Mit seinem Projekt "Prélude Orgel" will der ehemalige Intendant des Moselmusikfestivals die Orgelmusik einem breiten Publikum zugänglich machen.

Denn das hat Lewen immer gestört: "Sie gehen in irgendeine Kirche und sehen eine Orgel, Sie hören sie aber nicht."

So funktioniert das digitale Orgel-Projekt Über einen QR-Code auf einer Infotafel werden Orgelfreunde zur Internetseite des Projekts weitergeleitet. Dabei öffnet sich das Musikstück, welches in der jeweiligen Kirche aufgenommen wurde. Nach einem Hinweis, andere Besucher nicht zu stören, kann man die Orgelmusik laut oder per Kopfhörer hören. Ziel der Projektleiter ist es, eine umfassende Orgel-Datenbank aufzubauen.

Oft sind Orgeln in den Gemeinden das Wertvollste, was diese Gemeinde hat.

Vielen Gemeinden sei gar nicht bewusst, dass ihre Kirchenorgel durchaus kostbar ist, so Lewen. Der Wert der Orgeln könne in die Millionen gehen. "Oft sind Orgeln in den Gemeinden das Wertvollste, was sie haben", betont Hermann Lewen. Er sieht in den Orgeln zudem ein oftmals vergessenes Kulturgut.

Organist Christoph Schömig spielt seit über 25 Jahren die Orgel in der St. Salvator Basilika in Prüm. SWR

Große Datenbank für Orgelfreunde

Die auf der Website hinterlegten Orgelstücke sind etwa zehn Minuten lang. Insgesamt sind bereits über drei Stunden Orgelmusik hinterlegt. Tendenz steigend, denn auch im Ausland sei man an der Idee interessiert, so Lewen.

Der Musikmanager hat große Pläne: 50.000 Orgeln gibt es in Deutschland. Viele davon möchte er in sein Projekt integrieren. Eine Mammutaufgabe für den Rentner. Doch er gibt sich zuversichtlich. Sein Enkel plane bereits, seine Arbeit für ihn fortzusetzen.