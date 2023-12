Orgelmusik auf dem Handy in der St. Salvator Basilika Prüm

per Mail teilen

Die St. Salvator Basilika in Prüm beteiligt sich an einem multimedialen Orgel-Projekt. Das Projekt war 2021 vom ehemaligen Intendanten des Moselmusikfestivals, Herrmann Lewen, ins Leben gerufen worden.

Da in vielen Kirchen die Orgeln nur während der Gottesdienste und zu ausgesuchten Konzerten zu hören sind kam Lewen auf die Idee, die Orgel-Musik über einen QR-Code jederzeit kostenlos übers Handy abrufbar zu machen. Dazu wurden an den Eingängen der Kirchen Tafeln mit Informationen über die Orgel angebracht. Besucherinnen und Besucher können so die Orgelmusik auf dem Smartphone hören.