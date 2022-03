per Mail teilen

Unbekannte haben am Montag in der Pfarrkirche Osburg im Kreis Trier-Saarburg den Opferstock aufgebrochen. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde der Hunderte Kilogramm schwere Spendenbehälter umgeworfen. Der Geldeinwurf aus Metall sei dann mit massiver Gewalt geöffnet worden. Hinweise von Zeugen an die Polizei Hermeskeil.