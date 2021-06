per Mail teilen

Ein mutmaßliches Opfer sexuellen Missbrauchs kritisiert den früheren Trierer Bischof Marx. Dieser habe ihm nicht auf seinen Brief geantwortet, den er vor einem Monat geschrieben habe.

Darin habe er Marx nach seinen Angaben geschrieben, dass er noch immer auf Bestrafung des mutmaßlichen Täters warte.

Der Betroffene, ein ehemaliger Messdiener, soll mehrfach von einem Priester in Freisen im Bistum Trier sexuell missbraucht worden sein. 2006 hatte er den Priester angezeigt. Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren wegen Verjährung ein und informierte das Bistum Trier über den Fall. Die Verantwortlichen dort hörten zwar den Pfarrer an, als dieser die Vorwürfe bestritt, verzichtete das Bistum aber auf weitere Untersuchungen.

Der Pfarrer blieb noch mehrere Jahre im Amt. Erst nach weiteren Missbrauchsvorwürfen wurde er beurlaubt. Der ehemalige Messdiener wirft Marx vor, dass er in seiner Zeit als Trierer Bischof zu wenig zur Aufklärung des Falles beigetragen habe. Er wirft ihm Vertuschung vor.



Mutmaßliches Opfer macht Marx für Verzögerung verantwortlich

Der Betroffene hält den damaligen Trierer Bischof Marx persönlich für die jahrelange Verzögerung bei der Aufklärung verantwortlich. Dass er nun keine Antwort auf seinen Brief bekomme, verstärke seine Zweifel. Auf Anfrage des SWR teilte Marx, mittlerweile Kardinal in München, mit, dass er sich über persönlich an ihn adressierte Briefe nicht über die Medien äußere.

Marx hatte jüngst dem Papst seinen Rücktritt vom Kardinalsamt in München angeboten. Er habe, so Marx, damit Verantwortung für den Umgang der Kirche mit dem Missbrauchsskandal übernehmen wollen. Papst Franziskus lehnte dieses Ersuchen aber ab.