An einem schönen Spätsommerabend am Moselufer sitzen und auf der Bühne spielt die Lieblingsband. Das geht – der Trierer Kulturhafen macht es möglich. Dort gibt es bis 6. September täglich Musik, Comedy und Theater.

Die Trier-Tourismus und Marketing GmbH TTM organisiert das große Freiluftfestival der Trierer Kulturszene zum dritten Mal.

Die komplette Trierer Kulturszene ist dabei

12 regionale Partner machen beim Trierer Kulturhafen mit. Neu dabei sind laut TTM in diesem Jahr das Theater Trier, der Kulturgraben und 30 für Trier. Wie schon in den vergangenen beiden Jahren sind die Tufa Trier, der Jazzclub, das Musiknetzwerk, der Verein bühne 1 und das Moselmusikfestival Partner des Kulturhafens.

Auch im vergangenen Jahr fand der Trierer Kulturhafen chon unter Coronabedingungen statt. Trier Tourismus und Marketing GmbH / Simon Engelbert

Jeden Tag gibt es auf der Bühne an der großen Freitreppe in Zurlauben Veranstaltungen – Musik, Comedy und Theater. Sonntags geht es sogar schon am Vormittag los, samstags am Nachmittag, an den Werktagen gibt es abends eine Veranstaltung.

Bis zu 350 Leute können rein

Auch 2020 fand das Open-Air Festival schon unter Coronabedingungen statt. So ist es auch in diesem Jahr. Bis zu 350 Menschen können pro Veranstaltung zum Kulturhafen kommen. Die Besucher müssen am Einlass eine Maske tragen, sobald sie auf dem Platz sitzen, ist das nicht mehr nötig, so der Veranstalter. Die Kontaktdaten der Besucher werden erfasst, das geht entweder über die Trierer imnu-app oder mit einem Formular, das man am Eingang ausfüllen kann. Tickets gibt es nicht im Vorverkauf, sondern nur an der Tages- und Abendkasse. Sie kosten 5 Euro, ermäßigt 3 Euro.

Musik, Comedy und Theater

Der Kulturhafen bietet richtig viel Abwechslung. Jede Menge bekannte Trierer Musiker und Bands sind dabei - Blues und Jazz Company, Klangpiraten, Rambling Rovers, Achim Weinzen Band. Am Wochenende 3. Und 4. September ist das QuatroPop Festival zu Gast im Kulturhafen Trier – viele Bands aus den Quattropolestädten Trier, Saarbrücken, Luxemburg und Metz treten auf der Bühne am Moselufer auf. Das Theater Trier ist in diesem Jahr erstmals im Kulturhafen dabei, mit dem Kinder- und Jugendchor und dem Philharmonischen Orchester der Stadt Trier.

Für ein Open-Air Festival wünscht man sich natürlich schönes Wetter, aber die Veranstaltungen finden auch bei Regen statt. Abgesagt wird nur bei Unwetter, so die TTM Trier. Einen Überblick über das komplette Programm gibt es auf der Internetseite der Stadt Trier.