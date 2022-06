per Mail teilen

Ab Freitag gelten neue Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz. Damit sind Open-Air-Veranstaltungen mit bis zu 500 Besuchern möglich. Konzertveranstalter Christof Kramp aus Saarburg freut sich, endlich durchstarten zu können.

Christof Kramp sitzt am Schreibtisch in seinem Büro in der Saarburger Innenstadt. Eben noch war eine Kundin da, die sich erkundigt hat, ob man einen negativen Corona-Schnelltest braucht, um Konzerte zu besuchen. "Nein, nach den gültigen Corona-Regelungen braucht man den nicht", sagt Christof Kramp.

"Die Corona-Zeit war die härteste Zeit in meinem Veranstalter-Leben."

Christof Kramp in seinem Büro Station-K in Saarburg. SWR Claudia Krell

Viele Konzerte im Programm

Jede Menge Veranstaltungen stehen bei Station K - so heißt die Veranstaltungsagentur von Christof Kramp - in den nächsten Wochen auf dem Programm.

Nach Saarburg kommen zum Beispiel die Bläck Fööss aus Köln und der italienische Liedermacher Pippo Pollina - übrigens schon zum wiederholten Male. Die Band MAM aus Köln spielt die Hits der Kölschrockband BAP, Quadro Nuevo überzeugen gleich in mehreren musikalischen Genres - von Jazz bis Weltmusik.

Jazzlegende Klaus Doldinger kommt mit seiner Band

Ganz besonders freut sich Christof Kramp im August auf Klaus Doldinger. Der Vollblutmusiker ist im Mai 85 Jahre alt geworden - Ruhestand kommt für ihn nicht in Frage. Doldinger hat in seinem Musikerleben mehr als 5.000 Konzerte in vielen Ländern der Welt gegeben.

Bekannt ist er vielen auch durch die Titelmusik zur Tatort-Fernsehreihe oder den Soundtrack zu Wolfgang Petersens Spielfilm "Das Boot". Doldinger kommt am 29. August nach Saarburg - mit seiner Band Passport, die er 1971 gegründet hat.

Klaus Doldinger mit seiner Band Passport. Klaus Doldinger Passport

"An Klaus Doldinger war ich schon länger dran. Ich habe bei der Agentur nachgefragt und dann hat das relativ schnell geklappt. Ihn auf der Bühne zu haben mit seiner Band, das ist schon was Besonderes."

Auch Lesungen im Freien

Neben den Konzerten stehen bei Station K auch Lesungen auf dem Programm. Ganz neu ist in diesem Jahr außerdem eine Reihe "Konzerte der Kulturen".

Dass es jetzt wieder richtig losgeht, ist für Christof Kramp, der seit 25 Jahren Konzerte veranstaltet, eine Riesenerleichterung. "Acht Monate ohne ein einziges Konzert liegen hinter uns", sagt er. "Die Corona-Pandemie war die bisher größte Herausforderung".

Kartenvorverkauf läuft gut an

Nicht das tun zu können, wofür er brennt, nämlich Konzerte zu veranstalten, war für ihn ganz schwierig. Hinzu kam das Finanzielle: Das Hoffen auf die Hilfen des Staates.

Jetzt aber blickt Christof Kramp nach vorn. Der Kartenverkauf sei gut angelaufen, erzählt er stolz. Außerdem hofft der Konzertveranstalter, dass sich das über den Sommer und in den Herbst dahin bewegt, dass er in den Hallen und Clubs auch Konzerte machen kann.