Online-Schülerzeitung gewinnt bundesweiten Preis

Die Online-Redaktion der Schülerzeitung der Medard-Schule in Trier wird mit dem Sonderpreis des 16. Schülerzeitungswettbewerbs der Länder ausgezeichnet. Die Jury begründet die Auszeichnung für den Online-Blog der Schülerinnen und Schüler mit dessen zielgruppengerechtem Informationsangebot. Der sogenannte "Medard Kidz On The Blog" habe durch innovative Ideen, altersgerechte Umsetzung und die visuelle Aufbereitung überzeugt. Der Sonderpreis ist mit 1.000 Euro dotiert. Der Schülerzeitungswettbewerb der Länder wird seit 2004 von der Jugendpresse Deutschland und der Kultusministerkonferenz organisiert. Der Blog der Trierer Schüler wird im Sommer bei einem Festakt in Berlin geehrt.