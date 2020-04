Sanda Oettel ist IT-Spezialistin und Mutter. Sie meint: Viele Schulkinder bräuchten mehr Unterstützung beim Lernen - nicht nur in der Corona-Zeit. Zum Beispiel mit mehr Kommunikation.

Seit Mitte März befindet sich das gesamte Schulsystem bundesweit, aber auch in Trier im Ausnahmezustand. Bis auf eine Notbetreuung sind alle Schulen geschlossen. Stattdessen senden die Lehrer ihren Klassen Aufgaben nach Hause und bleiben über Schul-Portale im Internet in Kontakt. Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) sagt, das klappe in der Regel gut. Aber auch sie räumt ein, dass sich das Ministerium Sorgen mache um Familien, die nicht mit Computern ausgestattet sind. Sandra Oettel aus Trier, selbst Mutter, hat nun eine Petition auf den Weg gebracht für mehr Bildungsgerechtigkeit.

"Ich drucke am Tag mal locker eine Stunde aus, halte nach, muss überprüfen - das braucht Stunden. Mein Kind ist kein Alleinläufer. Ich glaube, das geht anderen auch so. Das gibt nur keiner zu, denn alle wollen zur Elite gehören." Sandra Oettel, Mutter und IT-Spezialistin aus Trier

Ihre Tochter ist 14 Jahre alt. In den vergangenen Tagen kamen seitenweise E-Mails mit Aufgaben aus dem Gymnasium. Ihre Tochter könne das nicht allein bewältigen. Sie als IT-Spezialistin könne damit umgehen. Aber was sei mit Familien, die zu Hause nicht einmal einen Computer oder Drucker hätten? Das beschäftigt Sandra Oettel.

Allein lernen - das kann Kinder leicht überfordern

Und obwohl viele Kinder mittlerweile Handys hätten – und sich damit austauschten, seien sie aber beim Lernen mit elektronischen Medien oft überfordert. Sandra Oettel meint, daran müsse man Kinder langsam gewöhnen. Und auch den Lehrern müsste Zeit gegeben werden, sich mit neuen Lern- und Lehrformen auseinanderzusetzen.

Kinder lernen an Schulen, nicht an Fernuniversitäten

Um alle Kinder mitzunehmen, müssten Erwachsene ihnen eine Struktur vorgeben. Das könnten Lehrer zum Beispiel über Telefonkonferenzen erreichen. Dann wäre die Bindung zum Lehrer, die jetzt fehle, wieder hergestellt. Solch eine Konferenz brauche ja nur eine Viertelstunde zu dauern. Dann wüsste jedes Kind: "Ich bin dabei, ich fühle mich angenommen. Ich höre meine Schulfreunde, die sind noch da."

Neue Lernformen erproben

Mit ihrer Petition will Sandra Oettel erreichen, dass Lehrer mehr ausprobieren dürfen. Zum Beispiel Schule per Videokonferenz. Das sei in Ländern wie Südafrika oder auch in Skandinavien schon Standard. Da könne man sich für das Bildungssystem in Deutschland noch viel abgucken.