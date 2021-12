Erste Omikron-Fälle

In der Stadt Trier und dem Landkreis Trier-Saarburg wurde je eine Infektion mit der Omikron-Variante des Corona-Virus bestätigt. Das hat die Kreisverwaltung des Kreises-Trier-Saarburg mitgeteilt. Beide Infektionen seien vergangene Woche als Omikron-Verdachtsfälle gemeldet und zu einer genaueren Untersuchung in ein Labor geschickt worden. Derzeit gebe es im Bereich des Gesundheitsamtes Trier 58 weitere Omikron-Verdachtsfälle, deren Ergebnis noch ausstünde. Zuvor gab es laut Landesuntersuchungsamt bereits je einen bestätigten Omikron-Fall in den Kreisen Birkenfeld und Bernkastel-Wittlich. Insgesamt seien in der Region Trier am Donnerstag 173 neue Corona-Infektionen registriert worden. Außerdem gab es drei weitere Corona-Todesfälle.