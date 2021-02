Der Weinbauverband Mosel fordert in einem offenen Brief an die EU sowie Bund und Land, dass sie sich dafür einsetzen, dass die US-Strafzölle auf den deutschen Wein und damit auch die Moselweine rückgängig gemacht werden.

Sollte dies nicht gelingen, fordert der Verband außerdem eine Entschädigung für den Verdienstausfall. Wegen der Zölle seien nach einer Statistik der Industrie und Handelskammer Trier von November 2019 bis Oktober 2020 fast acht Millionen Liter weniger Wein in die USA verkauft worden als im Jahr zuvor. Die von den USA im Herbst 2019 erhobenen Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf deutschen Wein belasteten die Geschäfte der Moselwinzer mit ihren amerikanischen Kunden sehr. Wegen der Strafzölle seien die Moselweine in den USA teurer und ließen sich im Vergleich zu günstigeren Weinen aus anderen Ländern schlechter verkaufen. Nach Angaben des Weinbauverbandes Mosel exportieren die Winzerinnen und Winzer an Mosel, Saar und Ruwer etwa 15 Prozent ihres Weines in die USA. Die Vereinigten Staaten sind der wichtigste Exportmarkt für Moselweine.