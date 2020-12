Unbekannte haben in den Tagen vor Heiligabend zwei Heizöltanks in einem Waldstück an der B407 nahe Zerf entsorgt. Nach Angaben der Polizei lief dabei eine geringe Menge Heizöl in den Boden des Wasserschutzgebietes. Die Feuerwehr habe verhindert, das weiteres Öl auslaufen konnte. Die Polizei sucht Zeugen.