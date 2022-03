Ökumenisches Friedensgebet wegen Ukraine-Krieg

Die katholische und die evangelische Kirche in Trier laden heute anlässlich des Kriegs in der Ukraine zum ökumenischen Friedensgebet ein. Das Gebet beginnt um 15 Uhr in der Hohen Domkirche. Darin sollen die Gefühle der Menschen zum Konflikt in Osteuropa vor Gott gebracht werden: Das seien Fassungslosigkeit, Wut und der große Wunsch nach Frieden, so die Veranstalter vom Pastoralen Raum Trier und der Evangelischen Kirchengemeinde. Eine Anmeldung zum Friedensgebet ist nicht erforderlich. Es gilt die 3G-Regel. Ein weiteres Friedensgebet wird am kommenden Samstag um 16:00 Uhr in der Konstantin-Basilika abgehalten.