Am 5. Mai wurde ein Mann mit Stichverletzungen an der Konrad-Adenauer-Brücke in Trier gefunden. Jetzt sucht die Polizei mit einem Foto des Opfers nach Zeugen.

Wer dem Mann die Stichverletzungen zugefügt hat, ist laut Polizei noch unklar. Nach den bisherigen Ermittlungen bestehe der Verdacht der gefährlichen Körperverletzung gegen Unbekannt. Ein Zeuge habe den schwer verletzten Mann am 5. Mai, in der Nacht zum Samstag, auf der Konrad-Adenauer-Brücke in Trier gefunden und den Rettungsdienst alarmiert. Es sei Zufall gewesen, dass durch die mehrere Zentimeter tiefe Schnittwunde keine Organe verletzt worden seien. Dieser Mann wurde am 5. Mai mit Stichverletzungen an der Konrad-Adenauer-Brücke gefunden. Nach Angaben der Polizei hat er keine Erinnerungen an die Tat. Polizei RLP Polizei veröffentlicht Foto des Opfers Da sich das 21-jährige Mann den Angaben zufolge nicht an die Tat erinnern kann, hat die Polizei nun ein Foto des Opfers veröffentlicht: Der pakistanische Staatsangehörige ist rund 1,75 Meter groß und 70 Kilo schwer. Er hat kurze dunkelbraune Haare sowie einen Bart. Am Abend der Tat trug er eine blaue Jeans, sowie eine dunkelblaue Softshell-Jacke, darunter ein weißes T-Shirt mit der Aufschrift Mustang. Polizei bittet um Zeugenhinweise Zeugen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Trier "Ermittlungsgruppe Migration" melden. Sie ist telefonisch unter 0651/9779-5210 oder 0651/14929-0 erreichbar.