Obstbrennereien rechnen mit geringerer Produktion

Viele Obstbrennereien in der Region Trier rechnen nach einer SWR- Umfrage mit einer geringeren Produktion. Grund ist die Obsternte, die schlechter ausgefallen sei als im Vorjahr, hieß es. In diesem Jahr hätten mehrere Faktoren dazu geführt, dass weniger Obst geerntet werden konnte: kalte Temperaturen im Frühjahr und langanhaltende Niederschläge, teils auch Starkregen. An diesem Wochenende präsentieren Betriebe aus der ganzen Moselregion beim Brennertag "Mosel brennt" ihre Brände und Spezialitäten.